Бишкек готовится к цветению тюльпанов
21 ноября в столице Кыргызстана началась осенняя высадка тюльпанов, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы мэрии, весной 2026 года город украсят 218,5 тыс. ярких и нежных цветов.
"Осенняя высадка проводится заранее, чтобы жители и гости столицы могли в полной мере насладиться красочным весенним цветением. Новые цветочные композиции появятся в центральных районах, на кольцевых транспортных развязках, в парках, скверах и на городских клумбах", – говорится в сообщении.
Новые цветочные композиции появятся в ключевых точках города: в центральных районах, на кольцевых транспортных развязках, в парках, скверах и на городских клумбах.
"Весной эти пространства преобразятся в живописные цветочные панорамы, создавая атмосферу тепла, уюта и праздничного настроения", – предвкушают будущее цветение тюльпанов в мэрии Бишкека.
