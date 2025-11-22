#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.66
597.44
6.56
Туризм

Бишкек готовится к цветению тюльпанов

Цветы, тюльпаны, тюльпан, весна, потепление, цветение тюльпанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
21 ноября в столице Кыргызстана началась осенняя высадка тюльпанов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы мэрии, весной 2026 года город украсят 218,5 тыс. ярких и нежных цветов.

"Осенняя высадка проводится заранее, чтобы жители и гости столицы могли в полной мере насладиться красочным весенним цветением. Новые цветочные композиции появятся в центральных районах, на кольцевых транспортных развязках, в парках, скверах и на городских клумбах", – говорится в сообщении.

Фото: bishkek.gov.kg

Новые цветочные композиции появятся в ключевых точках города: в центральных районах, на кольцевых транспортных развязках, в парках, скверах и на городских клумбах.

"Весной эти пространства преобразятся в живописные цветочные панорамы, создавая атмосферу тепла, уюта и праздничного настроения", – предвкушают будущее цветение тюльпанов в мэрии Бишкека.

Фото: bishkek.gov.kg

Для притяжения туристов в бразильском городе Крато 15 ноября установили самую высокую в мире статую Девы Марии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Многодетная россиянка выиграла конкурс красоты в Малайзии
08:20, Сегодня
Многодетная россиянка выиграла конкурс красоты в Малайзии
Миллион тюльпанов посадили в этом году в Шымкенте
02:50, 14 марта 2023
Миллион тюльпанов посадили в этом году в Шымкенте
Скандал с акимом и тюльпанами: чем закончилось дело
13:13, 12 июня 2025
Скандал с акимом и тюльпанами: чем закончилось дело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: