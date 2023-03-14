Генпрокуратура внесла акт надзора в адрес Минфина

В Генеральной прокуратуре Казахстана 14 марта рассказали Zakon.kz об итогах анализа пилотного проекта "Общественный контроль - требуй чек".

По данным надзорного органа, в рамках этой акции граждане сообщают в налоговые органы о нарушениях касательно невыдачи им товарного чека.

По итогам проверки, стало известно, что в действиях органов государственных доходов присутствуют различные нарушения.

"К примеру, по обращению о невыдаче ИП "Медерхан" фискального чека руководителем отдела Управления государственных доходов Талгарского района (Алматинская область) осуществлен выезд по месту нахождения торговой точки. На объекте он потребовал документы о регистрации предпринимателя и контрольно-кассовой машины. Фактически проведена проверка". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По итогам принятых прокурорами мер постановление о привлечении предпринимателя к ответственности отменено, за нарушение порядка проведения проверки на должностное лицо наложен административный штраф.



Кроме того, в отдельных случаях предприниматели не знали о привлечении их к ответственности.

Как добавили в ведомстве, в целом, нарушения законности выявлены повсеместно.

"В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес Министра финансов внесен акт надзора. Комитетом государственных доходов разработан алгоритм действий налоговых органов по отработке жалоб, поступающих в рамках названной акции. Всеми Департаментами государственных доходов проведены разъяснительные семинары с сотрудниками районных управлений". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Согласно публикации, к дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника органов государственных доходов, в том числе 18 руководителей.

"Помимо этого на 8 должностных лиц наложены административные взыскания. В то же время отменено 346 незаконно возбужденных постановлений о привлечении к административной ответственности", — заключили в Генпрокуратуре.

3 марта сообщалось о том, что Генпрокуратура отменила 900 незаконных запретительных и ограничительных мер в отношении бизнеса.