Скончался Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Дик Фосбери
Фото: Facebook/Richard Fosbury
Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американец Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет, cообщает Zakon.kz.
Бывший агент спортсмена Рэй Шултье рассказал о трагической новости.
"С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и коллега Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром после кратковременного рецидива лимфомы", - написал Рэй Шултье.
Фосбери изобрел современную технику прыжков в высоту. Она напоминает перекидной способ спиной вниз и называется фосбери‑флоп.
Дик Фосбери — человек, изменивший историю своего вида спорта ⭐— Олимпийские игры (@Olympia_da) May 6, 2020
⠀#StayStrong #Olympics pic.twitter.com/zbswfGq1wr
В 1968 году Фосбери выиграл золото Олимпиады в Мехико, покорив планку на высоте 2,24 метра.
1 марта умер известный футболист Жюст Фонтен.
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