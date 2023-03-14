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Скончался Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Дик Фосбери

cпорт Фото: Facebook/Richard Fosbury
Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американец Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет, cообщает Zakon.kz.

Бывший агент спортсмена Рэй Шултье рассказал о трагической новости.

"С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и коллега Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром после кратковременного рецидива лимфомы", - написал Рэй Шултье.

Фосбери изобрел современную технику прыжков в высоту. Она напоминает перекидной способ спиной вниз и называется фосбери‑флоп. 

В 1968 году Фосбери выиграл золото Олимпиады в Мехико, покорив планку на высоте 2,24 метра.

1 марта умер известный футболист Жюст Фонтен. 

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