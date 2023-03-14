Скончался Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Дик Фосбери

Фото: Facebook/Richard Fosbury

Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американец Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет, cообщает Zakon.kz.

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