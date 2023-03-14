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Оксана Самойлова с дочками перевоплотились в Барби

Оксана Самойлова с дочками перевоплотились в Барби Фото: скриншот видео
Известная модель Оксана Самойлова опубликовала на странице в Instagram видео с перевоплощением в образ легендарной куклы, сообщает Zakon.kz.

Cамойлова с дочками Ариелой, Леей и Майей примерили белокурые парики и розовые наряды.

Оксана Самойлова с дочками перевоплотились в Барби

Фото: скриншот видео

"Ну это же WOW. Кто из нас получился самой настоящей Барби?" — задается вопросом модель.

Жена исполнителя Джигана уточнила, что "это короткое видео снимали 8 часов". Также она добавила: "Это самый дорогой Reels в истории моего Instagram".

Комментаторы как обычно разделились на два лагеря: одни поддерживают идею, другие же отмечают бесполезность данных мероприятий.

9 марта Самойлова рассказала, как встретила Международный женский день без Джигана.

Немного ранее, 20 февраля, Анастасия Волочкова также примерила образ куклы Барби и удивила фанатов.

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