Космонавт опубликовал фото самых красивых рек
Фото: Telegram/oleg_mks
14 марта во многих странах отмечается Международный день рек, который ранее назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В связи с этим космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев поделился снимками самых красивых рек, сообщает Zakon.kz.
Фотографии бортинженер Международной космической станции опубликовал в своем Telegram-канале.
"В честь этого праздника я подготовил для вас подборку фото с самыми красивыми реками, которые мне удалось запечатлеть за три космических полета!"Олег Артемьев
Гордость России – Волга
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Одна из самых длинных рек в мире – Амазонка
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фантастический снимок рек Южной Америки – впадение реки Парагвай в реку Парана
Фото: Telegram/oleg_mks
Невероятный Амур – река на Дальнем Востоке, в Восточной Азии
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Река Сенегал, разделяющая два государства в Западной Африке – Мавританию и Сенегал
Фото: Telegram/oleg_mks
Удивительно красивая река Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар
Фото: Telegram/oleg_mks
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" поинтересовался у своих фолловеров, какой снимок понравился им больше всего. В комментариях большинство подписчиков выбрали фотографии Волги и впадения реки Парагвай в реку Парана.
13 января 2023 года Олег Артемьев показал фотоснимки, на которых запечатлены виды Земли в ночное время.
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