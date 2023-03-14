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Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек Фото: Telegram/oleg_mks
14 марта во многих странах отмечается Международный день рек, который ранее назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В связи с этим космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев поделился снимками самых красивых рек, сообщает Zakon.kz.

Фотографии бортинженер Международной космической станции опубликовал в своем Telegram-канале.

"В честь этого праздника я подготовил для вас подборку фото с самыми красивыми реками, которые мне удалось запечатлеть за три космических полета!"Олег Артемьев

Гордость России – Волга

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Одна из самых длинных рек в мире – Амазонка

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Фантастический снимок рек Южной Америки – впадение реки Парагвай в реку Парана

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Невероятный Амур – река на Дальнем Востоке, в Восточной Азии

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Река Сенегал, разделяющая два государства в Западной Африке – Мавританию и Сенегал

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Удивительно красивая река Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар

Космонавт опубликовал фото самых красивых рек

Фото: Telegram/oleg_mks

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" поинтересовался у своих фолловеров, какой снимок понравился им больше всего. В комментариях большинство подписчиков выбрали фотографии Волги и впадения реки Парагвай в реку Парана.

13 января 2023 года Олег Артемьев показал фотоснимки, на которых запечатлены виды Земли в ночное время.

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