Самые красивые вулканы планеты показал космонавт с борта МКС
Фото: Instagram/olegmks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поделился снимками самых красивых вулканов, которые он сфотографировал из космоса, сообщает Zakon.kz.
Кадры он опубликовал в Instagram.
"Одни из самых красивых вулканов нашей планеты с борта Международной космической станции. (...) Какой вулкан самый зрелищный из космоса?" – подписал пост Артемьев.
Также он перечислил, что на снимках:
- Вулканы Камчатки
- Фудзияма, Япония
- Антуко, Чили
- Иджен, Индонезия
- Мауна-Лоа, Гавайи
- Руапеху, Новая Зеландия
- Килиманджаро, Танзания
- Этна, Италия
- Петропавловск-Камчатский с борта МКС!
Подписчики посчитали, что с из космоса зрелищно все, однако некоторые все же выбрали для себя самые интересные фотографии, которые вы можете оценить ниже:
Ранее, в июле, космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли. Он опубликовал серию снимков Бразилии.
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