Самые красивые вулканы планеты показал космонавт с борта МКС

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поделился снимками самых красивых вулканов, которые он сфотографировал из космоса, сообщает Zakon.kz.

Кадры он опубликовал в Instagram.

"Одни из самых красивых вулканов нашей планеты с борта Международной космической станции. (...) Какой вулкан самый зрелищный из космоса?" – подписал пост Артемьев.

Также он перечислил, что на снимках:

Вулканы Камчатки

Фудзияма, Япония

Антуко, Чили

Иджен, Индонезия

Мауна-Лоа, Гавайи

Руапеху, Новая Зеландия

Килиманджаро, Танзания

Этна, Италия

Петропавловск-Камчатский с борта МКС!

Подписчики посчитали, что с из космоса зрелищно все, однако некоторые все же выбрали для себя самые интересные фотографии, которые вы можете оценить ниже:

Ранее, в июле, космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли. Он опубликовал серию снимков Бразилии.