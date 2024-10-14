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Самые красивые вулканы планеты показал космонавт с борта МКС

Зрелищные фотографии самых красивых вулканов опубликовал космонавт, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 19:52 Фото: Instagram/olegmks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поделился снимками самых красивых вулканов, которые он сфотографировал из космоса, сообщает Zakon.kz.

Кадры он опубликовал в Instagram.

"Одни из самых красивых вулканов нашей планеты с борта Международной космической станции. (...) Какой вулкан самый зрелищный из космоса?" – подписал пост Артемьев.

Также он перечислил, что на снимках:

  • Вулканы Камчатки
  • Фудзияма, Япония
  • Антуко, Чили
  • Иджен, Индонезия
  • Мауна-Лоа, Гавайи
  • Руапеху, Новая Зеландия
  • Килиманджаро, Танзания
  • Этна, Италия
  • Петропавловск-Камчатский с борта МКС!

Подписчики посчитали, что с из космоса зрелищно все, однако некоторые все же выбрали для себя самые интересные фотографии, которые вы можете оценить ниже:

Ранее, в июле, космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли. Он опубликовал серию снимков Бразилии.

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