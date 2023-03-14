В Казахстане стареет население
По прогнозам ООН, коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти. В 2022 году значение этого коэффициента составило 12,9%. К 2025 году коэффициент достигнет 14,1%, к 2030 году - 15,9%, к 2040 году - 17,1%, к 2050 году -19%.
Фото: ranking.kz
На сегодняшний день коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в мире, по данным ООН, составляет 15,1%. В перспективе значение коэффициента из года в год будет только расти. Так, в 2025 году он составит 16,1%, в 2030 году — 18,2%, в 2040 году — 22,6%, в 2050 году — уже 26,3%, пишет Ranking.kz.
25 января премьер Японии назвал старение населения серьезной угрозой. Политик пообещал решить эту проблему с помощью нового правительственного агентства.