В Казахстане стареет население

В Казахстане наблюдается старение населения. Согласно статистике ООН, на начало 2022 года доля женщин в возрасте от 65 лет достигла 10,1%. Десять лет назад она составляла лишь 8,2%. Доля мужчин в возрасте от 65 лет за десятилетие увеличилась с 4,8% до 6,1%, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам ООН, коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти. В 2022 году значение этого коэффициента составило 12,9%. К 2025 году коэффициент достигнет 14,1%, к 2030 году - 15,9%, к 2040 году - 17,1%, к 2050 году -19%.

Фото: ranking.kz

На сегодняшний день коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в мире, по данным ООН, составляет 15,1%. В перспективе значение коэффициента из года в год будет только расти. Так, в 2025 году он составит 16,1%, в 2030 году — 18,2%, в 2040 году — 22,6%, в 2050 году — уже 26,3%, пишет Ranking.kz.



25 января премьер Японии назвал старение населения серьезной угрозой. Политик пообещал решить эту проблему с помощью нового правительственного агентства.





