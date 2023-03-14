Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане стареет население

старость, пенсия, нация Фото: pixabay
В Казахстане наблюдается старение населения. Согласно статистике ООН, на начало 2022 года доля женщин в возрасте от 65 лет достигла 10,1%. Десять лет назад она составляла лишь 8,2%. Доля мужчин в возрасте от 65 лет за десятилетие увеличилась с 4,8% до 6,1%, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам ООН, коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в Казахстане также будет расти. В 2022 году значение этого коэффициента составило 12,9%. К 2025 году коэффициент достигнет 14,1%, к 2030 году - 15,9%, к 2040 году - 17,1%, к 2050 году -19%.

бабушки, дедушки, статистика

Фото: ranking.kz

На сегодняшний день коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста в мире, по данным ООН, составляет 15,1%. В перспективе значение коэффициента из года в год будет только расти. Так, в 2025 году он составит 16,1%, в 2030 году — 18,2%, в 2040 году — 22,6%, в 2050 году — уже 26,3%, пишет Ranking.kz

25 января премьер Японии назвал старение населения серьезной угрозой. Политик пообещал решить эту проблему с помощью нового правительственного агентства. 


Читайте также

Никакой паники быть не должно: МЧС Казахстана о прогнозируемом землетрясении

Елжан Биртанов получил новую должность

Для автолюбителей: что будет, если вовремя не оплатить налог на транспорт

Ирина Лукичева
ООН Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления