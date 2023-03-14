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Похищение человека и самоуправство: Гульмира Сатыбалды не признает вину

Похищение человека и самоуправство: Гульмира Сатыбалды не признает вину Фото: Zakon.kz
В Астане 14 марта проходит суд над экс-супругой олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмирой Сатыбалды. Она заявила, что полностью не признает свою вину, сообщает Zakon.kz.

Гульмире Сатабылды предъявляются обвинения в следующих преступлениях: 

Статья 389 ч. 3 УК ("Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору").

Статья 125 ч. 2 п.1, 8 УК ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений").

Статья 28 ч. 3 УК ("Организация уголовного правонарушения").

Два других фигуранта – Мади Батыршаев, которого обвиняют в самоуправстве и похищении человека, и Рашид Утебеков, которого обвиняют в похищении человека, частично признали свою вину.

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Она была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта.

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Похищении человека и самоуправство: Гульмира Сатыбалды не признает вину

Анастасия Стативкина
Астана
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