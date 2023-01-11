В Астану перенесли рассмотрение дела Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. О рейдерском захвате бизнеса заявляют два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, на скамье подсудимых еще два человека. Это водитель Гульмиры Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения. Отмечается, что потерпевшим по делу также проходит известный бизнесмен Турсун Алагузов.

По версии следствия, женщина пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. Адвокаты сегодня просили изменить меру пресечения на домашний арест и провести судебный процесс в Астане. Там находятся сама подсудимая и Антикоррупционная служба, которая расследовала дело. Судья из-под стражи Сатыбалды не отпустил, а вот рассмотрение дела направил в столицу.

"Сатыбалды Гульмира в период июнь-сентябрь 2020 года, оказывая морально-психологическое давление на Алагузова, заставила переписать 45, 25% акций АО Galanz Bottlers. Сатыбалды Гульмирой и Батыршаевым при участии Утебекова организовано похищение Микешевой. С ее вывозом в загородный дом, в поселок Жандосов Алматинской области, где последняя под угрозой и психологическим давлением подписала заранее подготовленные документы". Прокурор Акромат Мухтаров





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В середине марта 2022 года стало известно, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса было начато досудебное расследование. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в ИВС Астаны.

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24 августа сообщалось, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Досудебное расследование велось по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

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26 сентября Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к 6 годам. Приговор зачитал судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов.

15 декабря текущего года уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

