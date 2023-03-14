Николь Кидман очаровала поклонников в вечернем платье

Австралийская и американская актриса Николь Кидман 13 марта на странице в Instagram опубликовала ряд фотографий в вечернем платье перед посещением торжественной церемонии вручения "Оскар-2023", сообщает Zakon.kz.

Поклонники с восторгом восприняли элегантный образ 55-летней обладательницы именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Черным длинным платьем с вырезом и декоративными цветами остались довольны и коллеги по сцене, в том числе, Наоми Кэмпбелл.

Кидман является обладательницей шести премий "Золотой глобус", приза "Серебряный медведь", премии BAFTA, двух премий "Эмми" и премии "Сатурн".

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