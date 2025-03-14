Николь Кидман раскритиковали за продвижение дочери в модельном бизнесе

13 марта известная австралийская и американская актриса Николь Кидман получила волну хейта за протекцию своей 16-летней дочери Сандей Роуз в модельном бизнесе, сообщает Zakon.kz.

Со слов Instagram-подписчиков Николь Кидман, актрису жизнь ничему не учит. Так выяснилось, что когда ее дочь Сандей вышла на подиум на осенней Неделе моды, критики в адрес девушки полилось столько, что знаменитым родителям пришлось публично оправдываться.

И вот, на завершившейся 12 марта Парижской неделе моды Сандей Роуз, как оказалось, вновь попробовала себя в качестве подиумной модели. И это могло бы пройти незамеченным, если бы Николь сама не выложила фото наследницы у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/nicolekidman

Сразу после публикации, на Кидман посыпались упреки в том, что она продвигает "бесталанную дочь".

16-летняя Сандей появилась на показе известного бренда. Девушка дефилировала на подиуме в шоколадном кожаном топе с вырезом и массивным золотым украшением, клетчатой пушистой куртке, горчичной юбке и светло-коричневых высоких сапогах на каблуках.

Фото: Instagram/sundayrose

"Дело не в том, хороша девушка сама по себе или плоха. Дело в том, что за что бы она не взялась в публичных профессиях, ее всегда будут сравнивать с матерью. Причем сравнивать в стиле "природа на детях отдыхает". Если она из людей рефлексирующих, ей будет очень сложно, несмотря на протекцию матери", – резюмировала спор подписчиков и хейтеров Кидман одна из комментаторов.

С 2005 года Николь Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей. Помимо Сандей Роуз они воспитывают Фэйт Маргарет.

А вот наследницу знаменитой фамилии 43-летнюю Пэрис Хилтон раскритиковали за недостаточное внимание к своим детям. Подписчикам Хилтон показалось, что ее маленькая дочь совсем не признает звездную мать.