Как быстро восполнить дефицит йода
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Важным микроэлементом в питании является йод. Его дефицит приводит к снижению функции щитовидной железы. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как восполнить нехватку микроэлемента, сообщает Zakon.kz.
По мнению эксперта, нужно потреблять молочные и кисломолочные продукты. Также полезны куриные яйца.
Далее идут морепродукты: хек, треска, окунь, морская капуста, икра. Содержится йод и в крупах, например, в гречке, пшене, геркулесе.
По словам диетолога, также следует ввести в рацион продукты растительного происхождения — фейхоа, хурму, яблоки, бананы, клюкву, щавель, шпинат, картофель, пишет Life.ru.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут серьезно навредить здоровью детей и подростков.
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