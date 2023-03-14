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Как быстро восполнить дефицит йода

блюдо, растительность Фото: pexels
Важным микроэлементом в питании является йод. Его дефицит приводит к снижению функции щитовидной железы. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как восполнить нехватку микроэлемента, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, нужно потреблять молочные и кисломолочные продукты. Также полезны куриные яйца.

Далее идут морепродукты: хек, треска, окунь, морская капуста, икра. Содержится йод и в крупах, например, в гречке, пшене, геркулесе.

По словам диетолога, также следует ввести в рацион продукты растительного происхождения — фейхоа, хурму, яблоки, бананы, клюкву, щавель, шпинат, картофель, пишет Life.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут серьезно навредить здоровью детей и подростков.

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