Чем грозит дефицит йода в организме, рассказала врач

Врач-нутрициолог Наталья Дивеева назвала симптомы дефицита и избытка йода, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего йод расходуется щитовидной железой, но при этом содержится и должен восполняться во всех тканях и органах, отметила системный, интегративный, детский нутрициолог в интервью "Газете.Ru".

Йододефицит может развиться в силу недостаточного употребления рыбы, овощей и фруктов, ягод, зелени. Блокируют усвояемость йода фтор, бор и хлор, которые часто содержатся в воде.

Признаки дефицита йода: гипотериоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отеки, частые запоры, неконтролируемый лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей и другие симптомы.

Симптомы избытка йода – тахикардия, тремор, жидкий стул, сильная раздражительность, может развиться и воспаление дыхательных путей.

По словам эксперта, самым популярным препаратом по восполнению йода в организме считается Йодомарин, однако из-за того, что он содержит неорганический йод, его поглощает только щитовидная железа, а остальные ткани и органы не насыщаются.

Особенно от недостатка йода страдают женщины. По статистике у 19 женщин из 1000 наблюдается дефицит йода. И всего у 1 из 1000 мужчин. Происходит это из-за более активной гормональной системы: в период беременности организм расходует микроэлементы на рост новых клеток. По данным ВОЗ, 2 млрд человек (каждый четвертый житель Земли) находится в группе риска.

Ранее мы писали, чем опасно аппаратное мороженое в жаркую погоду.

