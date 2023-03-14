Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала топ-5 знаков зодиака, любящих кочевать

Какие знаки зодиака подолгу не задерживаются на одном месте жительства? Об этом рассказала звезда "Битвы экстрасенсов" - потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в топ-5 рейтинга независимых натур, которые с удовольствием кочуют с места на место, потому что не готовы расстаться с драгоценной свободой, вошли Львы, Водолеи, Овны, Стрельцы и Близнецы.

По словам Кажетты Ахметжановы, представители этих пяти знаков зодиака обожают дальние странствия.

Лев

Огненный Лев является бывалым путешественником и мечтателем. Когда одолевает быт, а проблемы на работе начинают раздражать, он пакует чемоданы и отправляется за тридевять земель.

Царственный Лев ни за что не поедет туда, где отсутствуют Интернет и бассейн. Он ищет наслаждения в самых фешенебельных местах. Лев очень часто сбегает от размеренной и стабильной жизни, ища свой рай в самых неожиданных локациях.

Водолей

Одинокий волк Водолей готов отправиться хоть на край света за вдохновением и свежими идеями. Он обожает стук колес, гул самолета, плеск волн и любые свидетельства начавшегося движения.

Водолей мобилен и напорист. Если он надумал сбежать от вас на годик-другой, не пытайтесь его остановить. Водолеи любят самые неожиданные приключения и с легкостью вливаются в непривычный для себя ритм. Благодаря природной гибкости и умению адаптироваться под любые условия, этому знаку не страшно абсолютно ничего. Водолеи очень выносливы и никогда не будут тихо плакать в подушку от одиночества где-то в другом уголке планеты. Даже в незнакомой обстановке и с грошом в кармане они смогут позаботиться о себе лучше остальных.

Овен

Овны никогда не сидят на одном месте. Они всегда за любые авантюры. В идеале Овны готовы пуститься в самые опасные приключения, чтобы проявить сильный нрав.

Авантюристы по природе, они всегда сложно оседают на одном месте и не торопятся обзаводиться семьей, чтобы не мешал "лишний груз". Проходит много лет, и только тогда Овен, слегка уставший от своей непоседливости, начинает задумываться о смене приоритетов. Но не проходит и года, как он опять рвется в очередное увлекательное путешествие.

Стрелец

Стрельцов пугают любые проявления стабильности, поэтому они бегут наутек от постоянства и обязательств. Многие люди считают их несерьезными и легкомысленными натурами, но это не совсем так.

При всей своей любви к поездкам и странствиям Стрельцы отлично справляются со всеми необходимыми задачами, причем действуют гораздо эффективнее и успешнее, чем в скучном офисе. Все дело в том, что представители данного знака в прямом смысле вянут в привычной для себя обстановке, прямо как цветок без воды. Они теряют силы и мотивы, поскольку не созданы для стабильного пространства. Однако стоит Стрельцам пуститься в приключения, как они расцветают на глазах, проявляя небывалые таланты. Именно поэтому насиженные места указанному знаку категорически противопоказаны.

Близнецы

Сегодня Близнецы здесь, а завтра уже спешат в другой уголок страны или даже планеты. Их мобильности и легкости можно только позавидовать. Вечные искатели приключений и неутомимые путешественники - они никогда не выбиваются из сил.

Стабильность и обычные трудовые будни пугают Близнецов сильнее всего на свете, поскольку они ненавидят обыденность и постоянство. Такие вечные бродяги с легкостью променяют комфортную и уютную жизнь на палатку где-то в горах и скромный котелок с пловом, лишь бы получить новые экстремальные впечатления. Иногда Близнецы спускаются с небес на землю, но только затем, чтобы прийти в себя и выбрать новые маршруты.

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