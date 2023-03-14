Токаев обсудил с послом России визит Путина в Казахстан

14 марта президент Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая. Глава государства обсудил с послом России визит Владимира Путина в Казахстан, а с послом Китая – ситуацию в Украине, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, в ходе беседы с послом России Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью 2023 года.

Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

Также сказано, что во время встречи с послом Китая в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

"Глава государства высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины", — говорится в сообщении.