Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды допросили в качестве потерпевшего бизнесмена Турсенгали Алагузова, он рассказал об угрозах со стороны подсудимой и ее экс-супруга Кайрата Сатыбалды, передает Zakon.kz.

Турсенгали Алагузов рассказал о том, как основал компанию в начале 2000-х годов, но затем бракоразводный процесс с первой женой Ляйсирой Марат привел к разделу акций созданного им предприятия АО Galanz Bottlers. И в этот момент начался рейдерский захват предприятия.



"Меня отстранили от моего бизнеса, я был вынужден обратиться в правоохранительные органы по факту рейдерства, а также был вынужден обратиться в юридическую компанию за помощью в восстановлении меня на должности председателя совета директоров АО Galanz Bottlers. Было возбуждено уголовное дело по факту рейдерства, которое длилось на протяжении 1,5 лет. Юристы компании предложили мне переписать оставшиеся акции в количестве 43,25% на моих доверенных лиц во избежание риска раздела имущества". Турсенгали Алагузов

По словам бизнесмена, он передал свои акции и сделал двух юристов –Бердыкулова и Рифшанова номинальными владельцами соответственно 3% и 40,25% своих акций.

"Осенью 2018 года мне позвонил Бердыкулов и сообщил, что ему позвонил Сатыбалды Кайрат и потребовал, чтобы он и Рифшанов передали акции Сатыбалды Гульмире". Турсенгали Алагузов

В суде Турсенгали Алагузов заявил, что Гульмира Сатыбалды на встрече угрожала бизнесмену, требовала прекратить разбирательства по поводу рейдерства и передать ей акции.

"Я разговаривал с Гульмирой, говорил, что это мои семейные дела с моей бывшей женой, я сам разберусь, не надо вмешиваться. Я просил об этом ее несколько раз. Она меня не слышала. Мне пришлось согласиться, так как я понимал, что я не могу бороться с первыми людьми государства, это бесполезно". Турсенгали Алагузов

В итоге, по словам бизнесмена, он дал согласие на то, чтобы юристы переписали его акции на имя Гульмиры Сатыбалды. Передача состоялась путем оформления договора купли-продажи, где стоимость одной акции обозначили в 1 тенге, хотя рыночная стоимость составляла на тот момент порядка 200 тенге за одну акцию.

Напомним, Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве. В суде двое потерпевших, которые заявляли о рейдерском захвате бизнеса. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд. тенге.

Гульмиру Сатыбалды задержали и водворили в ИВС в Астане 16 марта.