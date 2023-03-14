Дачу Аллы Пугачевой выставили на продажу

Дача Аллы Пугачевой в Подмосковье выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья, внук певицы Никита Пресняков, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации "Комсомольская правда", дом в деревне Бережки Солнечногорского района Московской области изначально выставили на продажу за три миллиона долларов. Позже цену в объявлении поменяли на рубли. За дачу Пугачевой покупателям предлагают заплатить 225 миллионов рублей (1 358 227 208 тенге).

Дача певицы занимает 800 квадратных метров. Она расположена на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. На даче есть шесть спален, библиотека, гостиная с камином, зона СПА с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также личный кинотеатр.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продают замок в деревне Грязь и уже нашли покупателя. Он готов выложить за шестиэтажный коттедж целый миллиард рублей.

