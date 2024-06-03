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Внук Аллы Пугачевой решил сдавать в аренду ее дачу в Подмосковье

Внук Аллы Пугачевой решил сдавать в аренду ее дачу в Подмосковье , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 01:52 Фото: Instagram/npresnyakov
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, эмигрировавший в США, решил сдавать в аренду дачу своей бабушки в Подмосковье после неудачных попыток ее продать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 июня KP.RU, речь идет о трехэтажном доме площадью 760 квадратных метров, расположенном в 45 км от МКАД в поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Пугачева купила участок в 1990-е годы и построила новый дом, отделанный мрамором и деревом, с вензелем "АБ" на фасаде. Участок площадью 80 соток имеет выход к воде.

С марта 2014 года собственником участка является Никита Пресняков. В 2023 году он пытался продать дом за 225 миллионов рублей, но безуспешно. В 2024 году цена была снижена до 132,5 миллиона рублей, а затем до 125 миллионов, но покупателя не нашлось. Теперь Пресняков предлагает арендовать дом за 200 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что в объявлении вензель "АБ" на фасаде замазан.

В особняке сейчас проживает повар Пугачевой – Елена, которая присматривает за домом. 

Ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева 1 июня поделилась с поклонниками новыми фотографиями. 

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