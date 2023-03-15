Лукашев: АНК сегодня – совершенно новый институт в мировой практике, который показал свою эффективность

Ассамблея народа Казахстана – необходимый институт консолидации и интеграции общества. В Алматы укрепляют мир и согласие 10 республиканских, 4 региональных и 35 городских этнокультурных объединений. Из них 7 филиалов республиканских ЭКО и 28 местных, сообщает Zakon.kz.

При численности населения Алматы 2005,496 человек в городе проживают представители более 100 национальностей. В этническом составе населения южной столицы наиболее многочисленными считаются девять национальностей: казахи – 1 177 815 чел. (60,58%), русские – 465 982 (24,3%), уйгуры – 103 830 (5,34%), корейцы – 34 705 (1,78 %), татары – 25 090 (1,29%), азербайджанцы – 13 944 (0,71%), узбеки – 12 432 (0,63%), дунгане – 10 984 (0,56%), украинцы – 10 213 (0,52%).

В Казахстане ведущим социально-политическим институтом регулирования межэтнических отношений является Ассамблея народа Казахстана (АНК). Ассамблея была создана Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года. Главной функцией АНК является содействие разработке и проведению государственной национальной политики.

Фото: Zakon.kz

1 декабря 2021 года, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, открыт городской Дом дружбы. В его стенах работает городская Ассамблея народа Казахстана, собравшая под своим шаныраком 18 этнокультурных объединений Алматы. Ее деятельность обеспечивает КГУ "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития Алматы.

"В здании имеются 24 кабинета для размещения офисов городских этнокультурных объединений, конференц-зал и классы по изучению государственного и родного языков этнокультурных центров. Кроме того, имеется танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета аксакалов. Организована общественная приемная".

Вместе с тем в культурном центре Казахстана успешно работают четыре государственных национальных театра: Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии им. Кужамьярова, Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии, Государственный республиканский академический немецкий драматический театр, Государственный академический русский театр драмы им. Лермонтова. В их стенах 27 художественных коллективов, призванных обеспечить сохранение и развитие культурного наследия соответствующих этносов.

Работа Ассамблеи народа Казахстана города Алматы ведется в тесном сотрудничестве с этнокультурными объединениями и структурными подразделениями АНК города: Советом аксакалов, Советом матерей, Клубом журналистов, Научно-экспертной группой, Депозитарием АНК. Здесь же работает Представительство РОО "Ассамблея жастары" Алматы.

"Большая работа Ассамблеей проведена в период январских событий. Всем обратившимся в АНК, нуждающимся жителям города и Алматинской области оказана такая помощь, как обеспечение горячим питанием сотрудников правоохранительных органов на блок-постах, а также работников коммунальных служб, доставка продуктов питания в больницы, детские дома, участие в сдаче крови на донорство", – рассказали в Ассамблее.

Стоит отметить, 5 января 2022 года председатель Совета общественного согласия АНК Алматы Ахметжан Шардинов вышел к митингующим, чтобы призвать людей сохранять спокойствие, не поддаваться провокационным действиям оппозиционеров.

"Благодаря поддержке Шардинова для города были организованы блок-ограждения на сумму 2,6 млн тг. Членом Совета общественного согласия АНК Марией Папп оказана материальная помощь семье, которая пострадала в результате январских беспорядков. Семья Волковых была ограблена мародерами и находилась в очень трудной ситуации. Оказанная финансовая поддержка в размере 30 млн тенге очень помогла семье в сложный момент", – добавили в алматинском филиале АНК.

Вместе с тем заместителем Совета Шаисмаилом Асиевым при поддержке мецената Зиятдина Касанова подарены три квартиры семьям погибших в результате январских событий. В общей сложности была оказана помощь на сумму более 52 млн тенге.

В свою очередь этнокультурные объединения оказывают содействие и принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассамблеей народа Казахстана.

Так, с начала года проведено более 200 разноплановых мероприятий.

"АНК города Алматы усилила свою деятельность и сосредоточилась на актуальных вопросах межэтнических отношений, информационно-пропагандистской работе и продвижении общестранового девиза "Единство ради развития!", а также вовлечена в правозащитную и благотворительную деятельность, профилактику конфликтов, решение актуальных проблем населения. Под общим девизом "Единство ради развития!" Советом общественного согласия, Советом аксакалов АНК проведено 21 мероприятие". АНК Алматы

Ассамблея города активно участвует в реализации социально значимых проектов и мероприятий АНК, а также проведении республиканских и общегородских социально-культурных мероприятиях.

Фото: akorda.kz

Плюс ко всему, важным общественным институтом АНК является Совет аксакалов. Он обеспечивает работу Ассамблеи с широкими массами населения.

За свою деятельность наработан большой общественный опыт и авторитет как механизм межэтнических коммуникаций и диалоговая площадка. С начала 2022 года Советом общественного согласия и Советом аксакалов АНК Алматы проведено около 100 мероприятий. При этом трудоустроены 125 человек, оказана благотворительная помощь 1270 семьям, 12 тыс. человек на общую сумму 152 млн тенге. В СОС АНК обратились 152 гражданина, обращения рассмотрены и на 100% решены.

Члены Совета на постоянной основе организовывают и привлекают специалистов из разных сфер деятельности, где всем желающим предоставляется вся необходимая консультативная, правовая, юридическая помощь.

Большинство членов Совета входят в состав общественных медиаторов АНК. Ими на постоянной основе в течение года ведется бесплатный прием граждан по различным вопросам.

"Для дальнейшего развития института Совета аксакалов предложено организовать на регулярной основе информационную работу о правозащитной деятельности Совета – от создания и развития страниц, разработки видеороликов до привлечения специалистов с юридическим образованием. Все это направлено на осуществление приема граждан на постоянной основе".

Между тем ведется активная работа Советом матерей АНК города Алматы. Совместно с АНК проведены следующие мероприятия:

организация выездных бесплатных экскурсий на высокогорные комплексы "Шымбулак", "Медеу" для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для воспитанников "Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации";

предоставление бесплатных путевок в детские лагеря на период летних каникул;

участие в проведении ежегодных, благотворительных акций Совета матерей ("Дорога в школу", "Подари детям радость", "Шефство над старшим поколением", "Чужих детей не бывает").

Совет матерей АНК Алматы принимает активное участие в повышении правовой грамотности женщин, решении вопросов детей, оставшихся без попечения родителей, возрождении национальных ценностей, традиций, посредством различных мероприятий пропагандирует крепкие и дружные семьи. На постоянной основе ведет работу по разъяснению проводимых в стране социально-экономических реформ. Тесно и плодотворно сотрудничает с социальными учреждениями, учебными заведениями, детскими учреждениями, инициативными центрами.

Фото: assembly.kz

Так, в начале 2022 года на республиканском заседании Совета матерей презентован проект "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт". Также проведено большое количество мероприятий и по дорожной карте данного проекта, а именно: мотивационные встречи, информационно-разъяснительные беседы в детских домах, благотворительные акции ко Дню защиты детей и другие. В июле прошлого года Советом был организован и проведен конкурс колыбельных песен "Ана әлдиі". Конкурсантами были исполнены колыбельные песни на родном языке, и все это было показано в заранее подготовленном видеоролике. Каждый центр смог показать свой неповторимый национальный колорит через колыбельные песни.

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета матерей остается содействие развитию благотворительности, а именно, оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям, детям-сиротам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"КГУ "Центр социальных услуг" Управления социального благосостояния Алматы находится под патронажем Совета матерей АНК Алматы. При поддержке Ассоциации азербайджанцев 11 июля в КГУ "Центр социальных услуг "Аяла" Алматы в честь мусульманского праздника Курбан Байрам проведена благотворительная акция для 53 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Организаторы оказали гуманитарную помощь в виде продуктовых корзин", – сообщили в Ассамблее.

Молодежные объединения

Представительство РОО "Ассамблея жастары" по городу Алматы состоит из актива молодежных крыльев этнокультурных объединений и занимается такими направлениями деятельности, как сохранение историко-культурного наследия, развитие государственного языка, профессиональная ориентация и военно-патриотическое воспитание молодежи, защита экологии и продвижение среди молодежи ценностей общественного согласия и общенационального единства.

"Сотрудничает с Лигой волонтеров города Алматы и другими молодежными организациями. К примеру, 22 апреля в честь Международного дня Земли активисты представительства РОО "Ассамблея жастары" Алматы провели экологическую акцию "Рақмет, жер ана!". Местом проведения экологической акции стала территория общеобразовательной школы №128 имени М. Ауэзова и Центра психолого-педагогической коррекции. Участники мероприятия высадили абрикосовый сад, который станет хорошим подарком для воспитанников учебных заведений. А на высаженных деревьях члены молодежной организации повязали ленты со словами благодарности. Члены РОО "Ассамблея жастары" города приняли участие в реализации регионального проекта GIZ "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии".

Стартовал форум "Алматинский диалог: межконфессиональный подход к профилактике насильственного экстремизма через толерантность и расширение прав и возможностей молодежи", в котором приняли участие представители РОО "Ассамблея жастары" из 10 регионов Казахстана. В дни проведения форума участники познакомились с техниками превенции и разрешения конфликтов, включая основы фасилитации и медиации. Для них был организован воркшоп на разные тематики. После землетрясения в Турции в 2023 году оказана материальная помощь братскому турецкому народу от Ассамблеи народа Казахстана города Алматы на сумму более 70 млн тенге. В Конаеве прошел республиканский слет "Ассамблея жастары" – "Новый Казахстан – единство истории, традиций и возможности", в котором приняла участие делегация молодежи АНК из г. Алматы.

Среди прочих мероприятий в июле текущего года в высокогорном районе Заилийского Алатау вблизи Большого Алматинского озера на высоте около 2500 метров над уровнем моря лидеры молодежной организации "Ассамблея жастары" и движения "Жас сарбаз" встретились с участниками летнего лагеря, организованного Алматинским военно-патриотическим клубом "Киров". В Республиканском Доме дружбы города Алматы прошла встреча активистов "Ассамблея жастары" с заведующим секретариатом – заместителем председателя АНК Маратом Алмасовичем Азильхановым. В рамках встречи были обсуждены новые подходы к работе, идеи развития молодежных проектов АНК, инициативы в сфере волонтерства и благотворительности, расширение представительств молодежной организации АНК в вузах южного мегаполиса. Особый интерес участников вызвал проект "Кадровый резерв Ассамблеи народа Казахстана", о котором подробно в своем выступлении рассказал Марат Азильханов. Представители организации "Ассамблея жастары" озвучили предложения по оценке работы и выпуску рейтингов активности молодежи, по новым проектам в сфере медиа, повышения активности молодежных крыльев этнокультурных объединений, проведения Форума студенческой молодежи в Алматы. В свою очередь молодые активисты получили высокую оценку за разработку авторских медиа-проектов "Гурмандары" и "ПоХАБАРим".

В течение года проведены благотворительные акции ко Дню благодарности, Дню защиты детей, ветеранам к Дню Победы в ВОВ и Дню пожилых, Курбан айт, Дню знаний и другие.

Как отметил заместитель председателя АНК Всеволод Лукашев, Ассамблея народа Казахстана сегодня – это совершенно новый институт в мировой практике, который за годы своей работы показал свою эффективность.

"Прежде всего Ассамблея народа Казахстана – это все 19 млн человек нашей страны. АНК – это диалоговая площадка между президентом и всеми представителями различных этносов, проживающих в Казахстане, в том числе и казахская интеллигенция, потому что Ассамблея народа Казахстана больше чем наполовину состоит из титульного этноса. Ассамблея народа Казахстана – это не только песни и пляски, это еще и Советы матерей, Советы общественного согласия, трансформированные в Советы аксакалов, молодежные объединения, Советы медиации, благотворительные акции и т.д. У Ассамблеи очень много направлений, в том числе и в городе Алматы. Как мы понимаем, Ассамблея оказывает очень большую помощь, основываясь на этнических особенностях каждого этноса". Всеволод Лукашев

К примеру, продолжил спикер, у уйгуров действует институт "Джигит-бещи" и "Джигит ханум", то есть старшее поколение и наиболее уважаемые лица этноса могут разрешать различные споры, выступать организаторами свадеб, торжеств, заниматься урегулированием конфликтов и т.д.

"Используя свои этнические особенности, каждый этнос приносит в Ассамблею более эффективные механизмы разрешения конфликтных ситуаций, их недопущения на всей территории Казахстана. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это тот институт, который сохраняет мир, стабильность, межнациональное, межконфессиональное согласие". Заместитель председателя АНК Всеволод Лукашев

Всеволод Лукашев подытожил, что основная роль Совета Ассамблеи и самой Ассамблеи народа Казахстана – сохранение мира и стабильности в нашей стране. И как показывает история существования АНК, строить и развивать Казахстан всем вместе, единым народом Казахстана успешно удается.