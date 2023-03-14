Горючий случай: как пользоваться газом и не взлететь на воздух

Все чаще новостные ленты сообщают о взрывах и хлопках в домах, где используется сжиженный газ в баллонах. Пострадавшими зачастую становятся целые семьи, немало погибших. Журналист Zakon.kz выяснял, какие меры стоит предпринять, чтобы избежать трагедии при использовании топлива.

Недавно в одном из многоэтажных жилых домов Темиртау взорвался газовый баллон. Обошлось без жертв, но серьезно пострадали семь человек, из них пятеро детей.



Хлопок произошел днем 13 марта в одной из квартир, расположенной на третьем этаже. Вспышка газовоздушной смеси привела к возгоранию. Двое взрослых с термическими ожогами были госпитализированы. Троих детей медики отправили в реанимацию с диагнозом "отравление угарным газом", еще одного поместили в областную детскую клиническую больницу Караганды. Другой несовершеннолетний с ожогами конечностей был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Вопросов больше, чем ответов

К сожалению, подобные несчастные случаи для нашей страны уже давно не редкое явление. Взрывы и хлопки газовоздушной смеси в жилых помещениях случаются с завидной регулярностью. Здесь же возникает вопрос: почему так происходит? Какое ведомство в итоге контролирует использование казахстанцами сжиженного газа в бытовых условиях?



Перед тем, как написать материал, редакция Zakon.kz обратилась в ДЧС Алматы. Но, к сожалению, там ответов на свои вопросы мы не получили. Как ни странно, за это спасатели не отвечают. В их задачи входит только профилактика, а вот контроль возложили на другие госорганы.

Согласно закону "О газе и газоснабжении", существует три уровня потребителей газа – бытовой, коммунально-бытовой и промышленный. Первые два в поле ведения местных исполнительных органов. То есть сотрудники территориальных подразделений ДЧС не могут зайти в кафе, на СТО или в частный дом с проверкой.

Следить за техническим состоянием и осуществлять контроль за использованием газовых баллонов в помещениях возложено на Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Но, к сожалению, там рассказать о своей работе без официального запроса нам не захотели, мы тут же написали письмо, ответ обещали дать позднее.

Кто же все-таки виноват?

Стоит отметить, что в Казахстане сейчас отсутствует единый поставщик сжиженного газа. Очень часто потребители покупают голубое топливо у мелких поставщиков, которые чаще всего продают газ в баллонах у дороги. Лишь у единиц из них при себе есть документы о товаре и его техническом соответствии.

Здесь же следует отметить, что в соответствии со ст. 19 п. 5 Закона "О газе и газоснабжении" запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание.

При этом казахстанцы должны помнить, что при использовании сжиженного газа в баллонах они обязаны заключить договор на техобслуживание газового оборудования со специальной организацией или владельцем газонаполнительного пункта. На деле ясно, что такие договоры не заключаются.

Обычно покупка-продажа газа происходит следующим образом. Например, в понедельник поставщик привозит вам баллон с газом, как правило, его хватает примерно на месяц. После та же самая емкость, но уже пустая, возвращается обратно. Рассчитывается клиент с доставщиком на месте. А какой баллон и кому достался, а главное, проходил ли он техническую проверку, никто не знает, да и сами пользователи особо не интересуются. Надеются, как всегда, что "авось пронесет". При этом не всегда соблюдаются элементарные правила техники безопасности.

Чтобы не было беды

Сотрудники ДЧС напоминают, что от соблюдения техники безопасности может зависеть ваша жизнь и советуют:

для недопущения взрывов газовоздушной смеси в обязательном порядке устанавливать в помещениях газоанализаторы, реагирующие на повышение содержание газа в воздухе;

газовые баллоны располагать вне зданий, в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухой стены на расстоянии не менее 5 м от входа. Пристройки и шкафы запирать на замок, обеспечить их проветривание, установить предупреждающую надпись "Огнеопасно. Баллоны с газом";

в зданиях и сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускать хранения и применения в подвалах и цокольных этажах баллонов с горючими газами;

в квартирах и жилых комнатах, в том числе на балконах и лоджиях, не допускать хранения газовых баллонов;

не применять открытый огонь для обнаружения утечек газа и отогревания трубопроводов и коммуникаций;

в торговых предприятиях не допускать установку баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и других целей, запрещено торговать горючими газами.

Необходимо использовать только исправное газовое оборудование. В случае утечки незамедлительно следует обратиться к специалисту. А вот приобретать газовые баллоны и оборудование нужно в официальных компаниях, у которых есть необходимые сертификаты и на все оборудование есть гарантия.

Важно помнить о том, что категорически запрещено пользоваться огнем, электроприборами во время замены газовых баллонов. Устанавливать баллоны следует не ближе: полуметра от газовой плиты; метра от любого отопительного прибора; если отопительный прибор открытого типа, тогда расстояние до баллона увеличивается до 2 метров.

Немного статистики

Так, за последние пять лет в Казахстане произошло 346 инцидентов с взрывами газовых баллонов и вспышками газовоздушной смеси. Во многих случаях обошлось без возгорания. Но несмотря на это, пострадали 522 человека, из них 97 погибли.