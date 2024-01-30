"Его бабушка прикрыла, внук остался жив!": выжившие после взрыва газа в Ботакаре рассказали подробности

В поселке Ботакара Карагандинской области родственники погибших и пострадавших рассказали подробности ЧП со взрывом газа в многоквартирном доме, сообщает Zakon.kz.

Баян Кобентаева сегодня ночью, 30 января 2024 года, потеряла сватов - родителей зятя. Под обрушенными плитами дома погибли 50-летние мужчина и женщина. На момент взрыва бабушка и дедушка были в зале с младшим внуком. На них обрушились верхние плиты. Но каким-то чудом мальчик остался жив, рассказала Баян. Женщина тоже живет в этом же доме и на момент взрыва спала в своей (соседней квартире) на первом этаже. Говорит, что проснулась от хлопка и криков о помощи. Первая мысль была - бежать к внукам.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина





Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Хлопок был, проснулась - темнота! Из дома крики пошли, шум, я испугалась. Но я сразу побежала к соседям, потому что это мои сваты, там были мои внуки. Детей начали спасать. Через окно начали выводить. Люди прибегали со всех сторон. Несли инструменты. Один мой внук два часа под плитой пролежал. Обморожение получил и сотрясение, а еще шок, ушибы. Его бабушка, моя сваха, прикрыла. Он остался жив. Плиты мешали, они там были. Очень страшная ночь. Двоих внуков спасли", - рассказала Баян Кобентаева.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина





В тот злополучный момент, рассказала женщина, ее зять топил печку, дочь укладывала спать двоих внуков и только младший 4-летний мальчик в зале играл с бабушкой и дедушкой. И именно там обрушилась плита перекрытия со второго этажа. Спасатели провели почти ювелирную работу. Им понадобилось около двух часов, чтобы добраться до ребенка. Он получил сотрясение головного мозга, но остался жив.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Местные жители и соседи в первые минуты сразу кинулись на выручку пострадавшим. Более 30 человек остались целы и невредимы. Детей и женщин выносили через окна, помогали выйти через двери, где это было возможно. Все пытались покинуть дом, боясь обрушения. В темноте и в клубах пыли сделать это было сложно. Но старались не поддаваться панике, рассказывают местные жители. Взрыв был очень сильный и громкий, отмечает житель поселка Нургали Рахимжанов.

Нургали Рахимжанов, фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Километров два расстояние от Кузнецкого моста. Там было слышно. Даже заправщики рядом работают на заправке, они, бедные, испугались, что заправка упадет у них. А сын у меня живет в том доме. В окно выглянул: туман, пыль. Прибежал, помогал вытаскивать. Сын прибегал помогать, куда деваться, такое увидеть - страх. Не то, что страшно, в душе не по себе. Но мы все старались помочь", - рассказал он.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Погибли 2 человека. Пострадали 5 жителей, в том числе ребенок и двое строителей из Узбекистана. У них сильные ожоги 80 и 26 % тела. Спасатели выясняют причину взрыва пропана. Предварительные выводы – баллон мог взорваться из-за неправильного хранения.

Аманбек Бейсембаев, фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Это газо-воздушная смесь. Был хлопок, был взрыв. Из города прибыла одна техника, уже тогда работала и местная техника - кран, экскаваторы. Люди были под плитами, сложно было их вытащить. Спасатели использовали специальное оборудование. Применяли домкраты и другие инструменты. Предварительная причина – неправильная эксплуатация газового баллона. Он был принесен с холода в теплое помещение. Кто виновен в случившемся , выяснят следственные органы," - высказался о случившемся заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Жителям разрушенного дома в поселке Ботакара снимут арендные квартиры. В жилье нуждаются 12 семей. Проводится экспертиза остатков двухэтажного дома. По ее итогам в районном акимате будет принято решение о ремонте или сносе здания.

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

