Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Несколько домов затопило в Актюбинской области

Полиция Фото: скрин видео
Из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области вода подобралась к населенным пунктам, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 13 марта талая вода со степи затопила несколько домов, здание ФОК и кафе в поселке Хобда.

"Для переброски воды Оперативный штаб принял решение прорыть канал на трассе Самара-Шымкент, проходящий через районный центр. Остановлено движение всех транспортных средств. Для оказания помощи населению и сотрудникам ДЧС направлены сотрудники сводного отряда ДП области".

Полицейские оказывают содействие в эвакуации жителей затопленных домов, домашнего скота, делают насыпи вдоль дорог и заготавливают мешки с песком, следят за имуществом сельчан.

Между тем бороться с паводками продолжают в Актюбинской области и ЗКО. В "сложных" регионах подтоплен 51 дом. 240 человек эвакуированы из зоны подтоплений.

Читайте также

Горючий случай: как пользоваться газом и не взлететь на воздух

Большой потоп: в ЗКО паводковые воды затопили более 50 жилых домов

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Ирина Мишура
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Никакой паники быть не должно: МЧС Казахстана о прогнозируемом землетрясении
Никакой паники быть не должно: МЧС Казахстана о прогнозируемом землетрясении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления