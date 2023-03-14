Несколько домов затопило в Актюбинской области

Из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области вода подобралась к населенным пунктам, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 13 марта талая вода со степи затопила несколько домов, здание ФОК и кафе в поселке Хобда.

"Для переброски воды Оперативный штаб принял решение прорыть канал на трассе Самара-Шымкент, проходящий через районный центр. Остановлено движение всех транспортных средств. Для оказания помощи населению и сотрудникам ДЧС направлены сотрудники сводного отряда ДП области".

Полицейские оказывают содействие в эвакуации жителей затопленных домов, домашнего скота, делают насыпи вдоль дорог и заготавливают мешки с песком, следят за имуществом сельчан.

Между тем бороться с паводками продолжают в Актюбинской области и ЗКО. В "сложных" регионах подтоплен 51 дом. 240 человек эвакуированы из зоны подтоплений.