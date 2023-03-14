240 человек эвакуированы из зоны подтоплений в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о текущей ситуации в регионах, оказавшихся в зоне паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, наиболее сложная ситуация складывается в двух областях.

"У нас наиболее сложная ситуация находится на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей". Юрий Ильин

Он добавил, что в общей сложности 51 дом подтоплен, 45 - на территории ЗКО и шесть - на территории Актюбинской области.

"Было эвакуировано более 240 человек, более 20 человек". Юрий Ильин

Глава МЧС уточнил, что часть людей разместились в пункты временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам.

В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с паводками. За прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка 4 000 штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 000 куб. м. воды.

В Актюбинской области вчера, 13 марта, вскрыли часть дороги Самара – Шымкент на 613 км, чтобы предотвратить затопление поселка Хобда.