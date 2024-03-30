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В Актюбинской области на вертолете эвакуировали около 70 человек

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 22:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
В связи с притоком талых вод произошло повышение уровня реки Кобда. Вода переливается через искусственную дамбу, возникла угроза затопления населенного пункта Когалы в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, для проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ был направлен вертолет.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 22:21

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Силами спасателей и МИО эвакуировано в безопасную зону 68 человек, из них 39 детей", – говорится в сообщении.
паводки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 22:21

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматинской области прорвало плотину водохранилища.

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