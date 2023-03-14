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ФИФА изменила формат проведения ЧМ по футболу

Изменила формат проведения ЧМ по футболу Фото: ФИФА
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил формат проведения Чемпионата мира 2026 года с 12 группами по четыре команды, передает Zakon.kz.

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Согласно сообщению пресс-службы, совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Теперь групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей, где команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой. Из групп будут выходить по две сборные, которые заняли первые места, а также восемь лучших команд, которые займут третьи позиции. Таким образом, число матчей на турнире будет увеличено до 104 вместо 80.


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ЧМ-2026 пройдет в 16 городах трех стран: Канады, Мексики и США. В нем примут участие 48 команд, а не 32.

Турнир пройдет в течение 56 дней.

Ранее президент клуба "Наполи" обвинил ФИФА в краже миллиардов.

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