ФИФА изменила формат проведения ЧМ по футболу
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Согласно сообщению пресс-службы, совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Теперь групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей, где команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой. Из групп будут выходить по две сборные, которые заняли первые места, а также восемь лучших команд, которые займут третьи позиции. Таким образом, число матчей на турнире будет увеличено до 104 вместо 80.
ЧМ-2026 пройдет в 16 городах трех стран: Канады, Мексики и США. В нем примут участие 48 команд, а не 32.
Турнир пройдет в течение 56 дней.
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