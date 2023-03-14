ФИФА изменила формат проведения ЧМ по футболу

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил формат проведения Чемпионата мира 2026 года с 12 группами по четыре команды, передает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Согласно сообщению пресс-службы, совет ФИФА единогласно одобрил предложенную поправку к формату проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Теперь групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей, где команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой. Из групп будут выходить по две сборные, которые заняли первые места, а также восемь лучших команд, которые займут третьи позиции. Таким образом, число матчей на турнире будет увеличено до 104 вместо 80.





Новость по теме FIFA хочет купить главную спортивную арену Франции "Стад Де Франс"

ЧМ-2026 пройдет в 16 городах трех стран: Канады, Мексики и США. В нем примут участие 48 команд, а не 32.

Турнир пройдет в течение 56 дней.

Ранее президент клуба "Наполи" обвинил ФИФА в краже миллиардов.