Спорт

ФИФА показала талисманы ЧМ-2026

Маскоты ЧМ-2026 по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 08:55 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная футбольная федерация объявила официальные символы чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Маскотами турнира стали животные, представляющие каждую из трех стран-организаторов:

  • лось Мейпл (Канада);
  • ягуар Заю (Мексика);
  • белоголовый орлан Клатч (США).

Фото: fifa

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что новые персонажи олицетворяют радость, энергию и дух единения, характерные для мирового первенства.

"Три талисмана сыграют ключевую роль в создании яркой атмосферы для этого переворачивающего игру турнира", – заявил Инфантино.

Предстоящий мундиаль станет первым в истории, который примет 48 национальных сборных вместо традиционных 32. Соревнования пройдут с 15 июня по 13 июля 2026 года на стадионах Соединенных Штатов, Канады и Мексики.

Недавно стало известно, что МОК попросит спортсменов быть активнее в соцсетях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
