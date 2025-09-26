ФИФА показала талисманы ЧМ-2026
Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная футбольная федерация объявила официальные символы чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Маскотами турнира стали животные, представляющие каждую из трех стран-организаторов:
- лось Мейпл (Канада);
- ягуар Заю (Мексика);
- белоголовый орлан Клатч (США).
Фото: fifa
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что новые персонажи олицетворяют радость, энергию и дух единения, характерные для мирового первенства.
"Три талисмана сыграют ключевую роль в создании яркой атмосферы для этого переворачивающего игру турнира", – заявил Инфантино.
Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025
Предстоящий мундиаль станет первым в истории, который примет 48 национальных сборных вместо традиционных 32. Соревнования пройдут с 15 июня по 13 июля 2026 года на стадионах Соединенных Штатов, Канады и Мексики.
Недавно стало известно, что МОК попросит спортсменов быть активнее в соцсетях.
