ФИФА показала талисманы ЧМ-2026

Международная футбольная федерация объявила официальные символы чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Маскотами турнира стали животные, представляющие каждую из трех стран-организаторов:

лось Мейпл (Канада);

ягуар Заю (Мексика);

белоголовый орлан Клатч (США).

Фото: fifa

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что новые персонажи олицетворяют радость, энергию и дух единения, характерные для мирового первенства.

"Три талисмана сыграют ключевую роль в создании яркой атмосферы для этого переворачивающего игру турнира", – заявил Инфантино.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Предстоящий мундиаль станет первым в истории, который примет 48 национальных сборных вместо традиционных 32. Соревнования пройдут с 15 июня по 13 июля 2026 года на стадионах Соединенных Штатов, Канады и Мексики.

