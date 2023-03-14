Военные США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА

В США заявили о том, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает европейское командование ВС США (EUCOM).

По информации военных, разведывательный дрон находился в международном воздушном пространстве, где его якобы задел российский истребитель.

"Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени (12:03 по времени Астаны – прим. ред) один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах Черного моря", — говорится в сообщении.

Командующий Джеймс Зекер назвал действия российских пилотов небезопасными.

Об этом инциденте уже проинформировали американского президента Джо Байдена, передает Bloomberg. В Белом доме заявили, что госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.

Ранее Джо Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом.