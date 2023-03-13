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Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом

Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом Фото: instagram/joebiden
Президент США Джо Байден начал экстренное выступление 13 марта в связи с банковским кризисом, сообщает Zakon.kz.

Лидер США сказал, что все депозиты доступны америанцам при необходимости, а руководство обанкротившихся банков уволят.

"Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено", – заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления.

Байден заверил, что налогоплательщики не понесут потерь из-за возникших проблем.

Ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США банков Silicon Valley Bank, а также Signature Bank. Отмечается, что регулирующие органы США защитят всех вкладчиков банка Силиконовой долины, чтобы предотвратить последствия.

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Анастасия Стативкина
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