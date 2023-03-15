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У берегов Колумбии нашли подлодку с двумя трупами и 2,5 тоннами кокаина

У берегов Колумбии нашли подлодку с двумя трупами и 2,5 тоннами кокаина Фото: Armada de Colombia
Национальные военно-морские силы Колумбии выловили в Тихом океане подводную лодку с двумя трупами и 2,6 тонны кокаина на борту, сообщает Zakon.kz.

По оценке военно-морских сил, такое количество стоит более 87 миллионов долларов США, и его хватило бы для поставки потребителям до шести миллионов доз, передает Daily Mail.

Также на субмарине были обнаружены люди. Помимо двух трупов на судне оказались еще два члена экипажа. Они выжили и сейчас находятся под присмотром медиков.

Предположительно, экипаж отравился ядовитыми парами топлива во время плавания. Субмарина двигалась частично в подводном положении, чтобы не быть обнаруженной радаром.

"Все задержанные лица, а также наркотики и тела погибших были доставлены в селение Тумако в департаменте Нариньо, где были переданы соответствующим органам. Эта операция проводилась при международной поддержке, и благодаря действиям правоохранительных органов удалось предотвратить поступление в казну организаций наркоторговцев более 87 млн долларов". Из заявления ВМС Колумбии

В конце января в Карибском море подобрали мужчину, чью лодку унесло в океан. Он выживал 24 дня питаясь только кетчупом. После спасения он был доставлен в колумбийскую Картахену.

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Константин Вноровский
Колумбия
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