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Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики

Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:20 Фото: pixabay
Рекордные 8,3 тонны наркотиков изъяли с "наркоподводной лодки" и других судов в Тихом океане у берегов Мексики, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, мексиканский флот объявил, что изъял более 8,3 тонн наркотиков в Тихом океане, что является рекордом для одной операции на море. Незаконный груз был перехвачен с шести разных судов, включая полупогружную "нарко-субмарину", которая перевозила около 2177 кг наркотиков.

Тип наркотиков не уточняется, но сообщается, что их стоимость составляет 2,099 млрд песо (около 105 млн долларов).

Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 08:20

Фото: ВМС Мексики

В ходе облавы, которая прошла к юго-западу от порта Ласаро-Карденас у западного побережья Мексики, были арестованы 23 человека.

Ранее стало известно, что в аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа.

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