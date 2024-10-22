Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики
Фото: pixabay
Рекордные 8,3 тонны наркотиков изъяли с "наркоподводной лодки" и других судов в Тихом океане у берегов Мексики, сообщает Zakon.kz.
По информации CBS News, мексиканский флот объявил, что изъял более 8,3 тонн наркотиков в Тихом океане, что является рекордом для одной операции на море. Незаконный груз был перехвачен с шести разных судов, включая полупогружную "нарко-субмарину", которая перевозила около 2177 кг наркотиков.
Тип наркотиков не уточняется, но сообщается, что их стоимость составляет 2,099 млрд песо (около 105 млн долларов).
Фото: ВМС Мексики
В ходе облавы, которая прошла к юго-западу от порта Ласаро-Карденас у западного побережья Мексики, были арестованы 23 человека.
Ранее стало известно, что в аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа.
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