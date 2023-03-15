Престижную детскую премию получила юная казахстанская блогер

12-летняя Амина Малгаждар, известная под ником "Амика Витаминка", выиграла международную премию Nickelodeon Kids Choice Awards, сообщает Zakon.kz.

В этом году популярный развлекательный бренд Nickelodeon впервые проводил в рамках премии номинацию "Любимый казахстанский инфлюенсер". Награду выиграла 12-летняя Амина. Об этом юная блогер рассказала в своем Instagram.

"Я просто в шоке! Это все только благодаря Вам, мои дорогие! Спасибо каждому кто голосовал за меня, спасибо за поддержку. У меня просто нет слов. Я мечтала об этом и я мечтаю стоять на сцене и получить этот драгоценный подарок не только для меня, но и для Всего Казахстана. Крепко обнимаю каждого из вас". Аминка Витаминка

Ежегодная премия Nickelodeon Kids Choice Awards проходит в Лос-Анджелесе. Призы вручают в различных номинациях, в том числе и среди блогеров. Любимцев среди инфлюенсеров выбирают сами пользователи голосованием.

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в Instagram, о чем мечтала в студенческие годы. Девушка исполнила желаемое и отобедала в сети столовых "Каганат" за 2 350 тенге.

