Культура и шоу-бизнес

Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Фото: pexels
Объявлены номинанты на премию SAG Awards 2026 года, теперь известную как Actor Awards, сообщает Zakon.kz.

Так, фильм "Битва за битвой" лидирует по количеству номинаций в этом году, получив семь номинаций, включая номинацию за лучший каскадерский ансамбль.

"Грешники" заняли второе место по количеству номинаций – пять также с номинацией за каскадерский ансамбль, за ними следуют трижды номинированные "Франкенштейн" , "Хамнет" и "Марти Великолепный" . "Франкенштейн" – единственный из последних трех фильмов, получивший номинацию за каскадерский ансамбль.

Фильмы "Франкенштейн", "Хамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой" и "Грешники" номинированы на главную награду премии SAG Awards в категории "Лучший актерский состав".

В телевизионной категории наибольшее количество номинаций получила "Киностудия" – пять, за ней следуют "Переходный возраст" и "Белый лотос" с четырьмя номинациями каждая. Ни один из этих сериалов не был номинирован за трюки.

В число номинантов на премию за лучший актерский ансамбль в драматической ленте вошли "Дипломат", "Лэндмен", "Питт", "Прорыв" и "Белый лотос".

С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться здесь.

Напомним, что главным событием премии SAG Awards в 2024 году стало воссоединение актерского состава "Дьявол носит Prada" во главе с Мэрил Стрип.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
