Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Объявлены номинанты на премию SAG Awards 2026 года, теперь известную как Actor Awards, сообщает Zakon.kz.

Так, фильм "Битва за битвой" лидирует по количеству номинаций в этом году, получив семь номинаций, включая номинацию за лучший каскадерский ансамбль.

"Грешники" заняли второе место по количеству номинаций – пять также с номинацией за каскадерский ансамбль, за ними следуют трижды номинированные "Франкенштейн" , "Хамнет" и "Марти Великолепный" . "Франкенштейн" – единственный из последних трех фильмов, получивший номинацию за каскадерский ансамбль.

Фильмы "Франкенштейн", "Хамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой" и "Грешники" номинированы на главную награду премии SAG Awards в категории "Лучший актерский состав".

В телевизионной категории наибольшее количество номинаций получила "Киностудия" – пять, за ней следуют "Переходный возраст" и "Белый лотос" с четырьмя номинациями каждая. Ни один из этих сериалов не был номинирован за трюки.

В число номинантов на премию за лучший актерский ансамбль в драматической ленте вошли "Дипломат", "Лэндмен", "Питт", "Прорыв" и "Белый лотос".

С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться здесь.

Напомним, что главным событием премии SAG Awards в 2024 году стало воссоединение актерского состава "Дьявол носит Prada" во главе с Мэрил Стрип.