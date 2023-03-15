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К семи годам за коррупцию приговорили аудитора в СКО

К семи годам за коррупцию приговорили аудитора в СКО Фото: Zakon.kz
Член ревизионной комиссии получал взятки, скрывая нарушения при проверках госучреждений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области, осужденный Кенжебаев неоднократно получал взятки, возглавляя группу аудиторов.

"В ноябре 2021 года Кенжебаев по результатам проверки в Айыртауском центре социального обслуживания взял с должностных лиц материальное вознаграждение в сумме 2,5 млн. тенге, за неотражение в аудиторском отчёте выявленных нарушений за которые виновным грозила дисциплинарная и административная ответственность с возмещением причинённого ущерба" Пресс-служба антикора СКО

Кроме того, осужденный вымогал взятку вместо того, чтобы направить в акимат предписание о нарушениях госслужащего. Вознаграждение Кенжебаев получил в виде бесплатных талонов на бензин, сообщает ведомство.

Суд Петропавловска приговорил Кенжебаева к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на работу на государственной службе.

Осужденный за превышение должностных полномочий бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность. Он стал советником председателя Республиканского отраслевого профсоюза медработников QazMed.

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