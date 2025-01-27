Какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования

Член высшей аудиторской палаты Казахстана Нурлан Нуржанов рассказал о найденных нарушениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) и его филиалах по итогам проверки в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Нуржанов 27 января 2025 года в ходе правительственного часа в Мажилисе, аудитом проведена сверка данных Единой платежной системы по категориям "платные услуги" и "оплата за счет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)".

"Установлено, что одним и тем же лицам оказаны услуги как за счет платных услуг, так и за счет средств ГОБМП и ОСМС в количестве 10,4 тыс. услуг на сумму 4,2 млрд тенге", – сказал Нурлан Нуржанов.

Также установлено, что у соисполнителей медицинских услуг отсутствуют подтверждающие документы по оказанию 56 млн медуслуг на 28 млрд тенге.

При этом мероприятия по реализации "Единой системы оплаты медицинской помощи на архитектуре e-Densaulyq", предусмотренные в Дорожной карте по совершенствованию системы ОСМС на 2023 год, не реализованы.

Сроки ввода в эксплуатацию неоднократно продлевались. Согласно информации Министерства здравоохранения, только в первом квартале 2025 года планируется проведение пилотного режима модулей "Договор", "Мониторинг", "Оплата" в четырех регионах.

"Таким образом, по результатам аудита, объем выявленных фактов, повлекших возможные потери и упущенную выгоду, составил 34 млрд тенге. В связи с чем материалы направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения", – заявил Нуржанов.

Ранее сообщалось, что около половины казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг.