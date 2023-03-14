Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность. Он стал советником председателя Республиканского отраслевого профсоюза медработников QazMed, написала на своей странице в Facebook директор Медиацентра Федерации профсоюзов РК Гульмира Каракозова, сообщает Zakon.kz.

Гульмира Каракозова отметила, что республиканский отраслевой профессиональный союз медицинских работников QazMed усиливает свои ряды. В офисе Федерации профсоюзов РК представили нового советника председателя профсоюза – Елжана Биртанова.

"Председатель Республиканского профсоюза медицинских работников QazMed Алиакпар Матишев, приветствуя коллег, подчеркнул, что медицинские работники возлагают большие надежды на Елжана Биртанова, имеющего колоссальный опыт в развитии социально-партнерских отношений", – написала Гульмира Каракозова.

10 февраля апелляционный суд оставил без изменений приговор Биртанову и Абишеву. Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также они должны возместить сумму ущерба в 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.

Биртанова и Абишева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.