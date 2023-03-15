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"Порту" и "Интер" сыграли вничью

"Порту" и "Интер" сыграли вничью Фото: Тwitter/FCPorto
Счет игры португальцев и итальянцев 1/8 финала Лиги чемпионов остался "сухим", 0:0, сообщает Zakon.kz.

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В первой встрече итальянский "Интер" забил один гол. Он стал решающим для всей хватке между командами. Вторая игра не внесла изменений, так как итоговый счет матча остался "сухим" - 0:0.


Первый и единственный гол итальянцев позволил им выйти в четвертьфинал впервые за последние 12 лет. Соперники миланцев будут определены позднее.

Ранее "Манчестер Сити" разгромил немецкий "Лейпциг" со счетом 7:0. Сразу пять голов в матче забил норвежец Эрлинг Холанд.

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Мария Мельникова
Лига Чемпионов
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