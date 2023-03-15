Ребенок скончался после пожара в Карагандинской области

Двухлетний ребенок умер в больнице после пожара в доме села Акбулак Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в двухквартирном жилом доме села Акбулак Осакаровского района 13 марта. По сообщению пресс-службы ДЧС региона, загорелись в доме деревянные обрешетки.

"В доме произошло горение деревянной обрешетки кровли, перекрытия, оконных, дверных блоков, а также домашних вещей и мебели на общей площади 100 кв.м. С места пожара с признаками отравления угарным газом был госпитализирован ребенок 2020 года рождения". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области





В больнице ближайшего поселка трехлетний малыш скончался, сообщает ведомство. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем из-за детской шалости.

Втот же день в Темиртау семь человек получили ожоги в результате взрыва и последующего пожара. У двух взрослых ожоги составляют до 80% тела. Детей поместили в реанимацию с признаками отравления угарным газом.