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Ребенок скончался после пожара в Карагандинской области

Ребенок скончался после пожара в Карагандинской области Фото: МЧС РК
Двухлетний ребенок умер в больнице после пожара в доме села Акбулак Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в двухквартирном жилом доме села Акбулак Осакаровского района 13 марта. По сообщению пресс-службы ДЧС региона, загорелись в доме деревянные обрешетки.

"В доме произошло горение деревянной обрешетки кровли, перекрытия, оконных, дверных блоков, а также домашних вещей и мебели на общей площади 100 кв.м. С места пожара с признаками отравления угарным газом был госпитализирован ребенок 2020 года рождения". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области


В больнице ближайшего поселка трехлетний малыш скончался, сообщает ведомство. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем из-за детской шалости.

Втот же день в Темиртау семь человек получили ожоги в результате взрыва и последующего пожара. У двух взрослых ожоги составляют до 80% тела. Детей поместили в реанимацию с признаками отравления угарным газом.

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