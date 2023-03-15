МИД Казахстана отреагировал на восстановление отношений Ирана и Саудовской Аравии
Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел поприветствовали возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном, сообщает Zakon.kz.
"Республика Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в городе Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран". Пресс-служба МИД Казахстана
Достигнутые договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по Исламскому примирению, отмечают в пресс-службе МИД Казахстана.
Отдельно в ведомстве отметили положительную роль в переговорах двух стран в Китае.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек
Смадияров прокомментировал предложение Казахстана о новом Договоре о
сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года.
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