"Мы лидеры в этом вопросе" – МИД РК о создании нового договора по сокращению наступательного вооружения

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал предложение Казахстана о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С этой идеей ранее министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выступил на Сегменте высокого уровня Конференции по разоружению.

"Казахстан с первых дней независимости выступает за разоружение, в том числе ядерное. Мы считаемся лидерами в этом вопросе. Думаю, все страны, которые нацелены на мир и прогресс, всегда поддержат наши инициативы". Айбек Смадияров

На вышеупомянутой конференции Мухтар Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убежденный сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года. Также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твердую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.