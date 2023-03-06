Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Мы лидеры в этом вопросе" – МИД РК о создании нового договора по сокращению наступательного вооружения

Казахстан, разоружение, наступательное оружие Фото: pixabay
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал предложение Казахстана о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С этой идеей ранее министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выступил на Сегменте высокого уровня Конференции по разоружению.

"Казахстан с первых дней независимости выступает за разоружение, в том числе ядерное. Мы считаемся лидерами в этом вопросе. Думаю, все страны, которые нацелены на мир и прогресс, всегда поддержат наши инициативы". Айбек Смадияров

На вышеупомянутой конференции  Мухтар Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убежденный сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года. Также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твердую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.

Читайте также

Поступок юного жителя Туркестанской области восхитил казахстанцев

В Астане наградили спасателей, участвовавших в ликвидации землетрясения в Турции

Дефицит мест в перинатальных центрах и больницах обсудили в правительстве РК

Жадра Жулмухаметова
МИД РК ООН Смадияров Айбек Тлеуберди Мухтар Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
номера
Мошенники разместили SIM-box оборудование на балконе в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления