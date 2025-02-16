Делегация из Украины прибыла в Саудовскую Аравию

Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Со слов министра экономики Украины Юлии Свириденко, готовится визит Владимира Зеленского в королевство. Об этом она рассказала 16 февраля на своей странице в Facebook.

"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей.... В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит... Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", – написала министр.

По словам Свириденко, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.

Часами ранее украинская сторона говорила изданию Politico, что объявление о переговорах с Саудовской Аравией стало неожиданностью для Киева.