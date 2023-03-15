Квентин Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма
Как следует из публикации The Hollywood Reporter, cценарий называется "Кинокритик". Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем картины будет женщина.
Кинолента будет посвящена журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (она жила с 1919 по 2001 год). Кейл была известна тем, что дралась с редакторами и режиссерами.
Съемки планируется начать осенью. Режиссер пока не заключил контракт с киностудией. Не исключается, что работа может стать последней в карьере 59-летнего Тарантино.
Тарантино неоднократно озвучивал, что планирует снять не более 10 кинокартин. Пока он снял девять фильмов. Если считать две части боевика "Убить Билла" за одну ленту, у него насчитывается девять кинокартин.
Сценарист ранее рассказал, какие мультфильмы смотрит его двухлетний сын.