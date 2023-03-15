Квентин Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма

Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своей новой и, по некоторым источникам, последней ленты, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации The Hollywood Reporter, cценарий называется "Кинокритик". Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем картины будет женщина.

Кинолента будет посвящена журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (она жила с 1919 по 2001 год). Кейл была известна тем, что дралась с редакторами и режиссерами.

Съемки планируется начать осенью. Режиссер пока не заключил контракт с киностудией. Не исключается, что работа может стать последней в карьере 59-летнего Тарантино.

Тарантино неоднократно озвучивал, что планирует снять не более 10 кинокартин. Пока он снял девять фильмов. Если считать две части боевика "Убить Билла" за одну ленту, у него насчитывается девять кинокартин.

Сценарист ранее рассказал, какие мультфильмы смотрит его двухлетний сын.

