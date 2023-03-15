Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана
Фото: unsplash
В Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях на девяти участках республиканских трасс 15 марта 2023 года введено временное ограничение движения. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Нацоператора автодорог республиканского значения.
Как уточнили в QazAvtoJol, причина – ухудшение погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости).
Акмолинская область:
- Астана – Петропавловск (18-291 км, участок Астана – Кокшетау);
- Астана – Петропавловск (304-341 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);
- Кокшетау – Омск (14-50 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);
- Щучинск – Зеренда (0-77 км, участок Щучинск – с. Зеренда).
Западно-Казахстанская область:
- Подстепное – Федоровка – граница РФ (97-131 км, участок пос. Бурлин – до поворота в Аксай).
Северо-Казахстанская область:
- Челябинск – Новосибирск (535-618 км, участок Петропавловск – Булаево);
- Астана – Петропавловск (341-473 км, участок граница Акмолинской области – с. Бесколь);
- Жезказган – Петропавловск (882-946 км, участок с. Явленка – с. Бесколь);
- Петропавловск – Соколовка – граница РФ (11-73 км, участок Петропавловск – граница РФ);
- Кокшетау – Омск (50-214 км, участок граница Акмолинской области – с. Кишкенеколь).
Временное ограничение движения на вышеперечисленных участках автодорог введено для всех видов автотранспорта.
Фото: Telegram/qazavtojol
Фото: Telegram/qazavtojol
Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане будет погода без осадков 15 марта 2023 года.
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