Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана

Фото: unsplash

В Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях на девяти участках республиканских трасс 15 марта 2023 года введено временное ограничение движения. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Нацоператора автодорог республиканского значения.

Как уточнили в QazAvtoJol, причина – ухудшение погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости). Акмолинская область: Астана – Петропавловск (18-291 км, участок Астана – Кокшетау);

Астана – Петропавловск (304-341 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);

Кокшетау – Омск (14-50 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);

Щучинск – Зеренда (0-77 км, участок Щучинск – с. Зеренда). Западно-Казахстанская область: Подстепное – Федоровка – граница РФ (97-131 км, участок пос. Бурлин – до поворота в Аксай). Северо-Казахстанская область: Челябинск – Новосибирск (535-618 км, участок Петропавловск – Булаево);

Астана – Петропавловск (341-473 км, участок граница Акмолинской области – с. Бесколь);

Жезказган – Петропавловск (882-946 км, участок с. Явленка – с. Бесколь);

Петропавловск – Соколовка – граница РФ (11-73 км, участок Петропавловск – граница РФ);

Кокшетау – Омск (50-214 км, участок граница Акмолинской области – с. Кишкенеколь). Временное ограничение движения на вышеперечисленных участках автодорог введено для всех видов автотранспорта.

Фото: Telegram/qazavtojol Фото: Telegram/qazavtojol Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане будет погода без осадков 15 марта 2023 года. Читайте также Пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика в Усть-Каменогорске Волк укусил ребенка в зоопарке Усть-Каменогорска Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК

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