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Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана

Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана Фото: unsplash
В Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях на девяти участках республиканских трасс 15 марта 2023 года введено временное ограничение движения. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Нацоператора автодорог республиканского значения.

Как уточнили в QazAvtoJol, причина – ухудшение погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости).

Акмолинская область:

  • Астана – Петропавловск (18-291 км, участок Астана – Кокшетау);
  • Астана – Петропавловск (304-341 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);
  • Кокшетау – Омск (14-50 км, участок Кокшетау – граница Северо-Казахстанской области);
  • Щучинск – Зеренда (0-77 км, участок Щучинск – с. Зеренда).

Западно-Казахстанская область:

  • Подстепное – Федоровка – граница РФ (97-131 км, участок пос. Бурлин – до поворота в Аксай).

Северо-Казахстанская область:

  • Челябинск – Новосибирск (535-618 км, участок Петропавловск – Булаево);
  • Астана – Петропавловск (341-473 км, участок граница Акмолинской области – с. Бесколь);
  • Жезказган – Петропавловск (882-946 км, участок с. Явленка – с. Бесколь);
  • Петропавловск – Соколовка – граница РФ (11-73 км, участок Петропавловск – граница РФ);
  • Кокшетау – Омск (50-214 км, участок граница Акмолинской области – с. Кишкенеколь).

Временное ограничение движения на вышеперечисленных участках автодорог введено для всех видов автотранспорта.

Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана

Фото: Telegram/qazavtojol

Движение на республиканских трассах временно ограничили в трех областях Казахстана

Фото: Telegram/qazavtojol

Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане будет погода без осадков 15 марта 2023 года.

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