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В пяти областях Казахстана ограничено движение на трассах

ограничение движения Фото: Zakon.kz
Действует ограничение движения транспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области – 1 участок:

  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. – 61 км.

В Восточно-Казахстанской области – 1 участок:

  • "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км. 105-123, уч. г.Шемонаиха-до гр.РФ. – 18 км.
  • В Карагандинской области – 5 участков.
  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской области-ПВП Темиртау – 73 км.
  • "Екатеринбург - Алматы" км. 1505-1854, уч.с.Новостройка-г.Балхаш - 349 км.
  • "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 104-266 уч. п.Нура-г.Темиртау – 162.
  • "Екатеринбург - Алматы" км. 1445-1459, уч. г.Темиртау-г.Караганда – 14 км.
  • "Бастау-Актау-Темиртау" км. 0-53, уч. с.Бастау-г.Темиртау. – 53 км.

В Костанайской области – 1 участок:

  • "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской области -г.Аркалык.– 83 км.

В Улытауской области – 2 участка:

  • "Жезказган-Петропавловск" км. 64-137, уч. п.Жезды-с.Улытау. – 73 км.
  • "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской области – 115 км.

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 463 единиц техники и 754 человек.

По состоянию на 7:00 утра 31 декабря, из-за непогоды на дорогах Карагандинской области стоит 1359 транспортных средств. Скопилось 3459 человек, из них 129 детей.

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