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В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы

В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы Фото: Zakon.kz
Многие вкладчики ЕНПФ недосчитались в своих сбережениях крупных денежных сумм, сообщает Zakon.kz.

В ЕНПФ пояснили, что 30% от всех пенсионных накоплений конвертируются в иностранную валюту, сообщает "КТК". Поэтому во время мартовского проседания доллара валютная часть инвестиций заметно уменьшилась в пересчете именно на тенге. Каждый вторник в ЕНПФ проводят пересчет с учетом плавающего курса. И уже завтра казахстанцы увидят на своих пенсионных счетах другие цифры.

"Деньги казахстанцев должны работать на Казахстан. Соответственно, чтобы предостеречь от различных рисков, было принято решение часть денег инвестировать, как и везде, в иностранные валюты", – рассказал директор филиала АО ЕНПФ в Астане Мурат Шарипов. 

Что же касается инвестиций пенсионных денег в валюту, то это стандартная международная практика, отметили в фонде.

Ранее в ЕНПФ рассказали, почему нельзя все накопления инвестировать в одну валюту. 

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