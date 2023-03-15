Волк укусил ребенка в зоопарке Усть-Каменогорска

Отец ребенка, которого укусил волк в зоопарке Усть-Каменогорска, требует усилить меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей 10-летней девочки, дочь хотела погладить животное. В это время хищник укусил ее за палец, сообщает Первый канал "Евразия".

Мама ребенка рассказала, что там ограждение всего 20-30 сантиметров.

"Я не отрицаю, есть моя вина. И я не усмотрела. Это признаю. Но здесь небезопасно, в некоторых клетках сетки порваны. Я боюсь, что могут пострадать другие дети. Потому что раньше уже были аналогичные ситуации". Мама девочки

Отец девочки требует, чтобы усилили меры безопасности. Нельзя допускать контакта с животными.



Родители написали заявление в полицию.

В администрация левобережного парка сообщили, что не имеют статуса зоопарка. Это отдел фауны края Восточного Казахстана. Здесь 320 животных. Все хищники – в вольерах. Везде стоят предупредительные знаки. Но посетители их игнорируют. Сейчас здесь идет реконструкция. Для безопасности посетителей уже начали делать смотровые площадки.

"Мы расширяем эти вольеры, чтобы животным было комфортно, и, в первую очередь, было безопасно для посетителей. У нас смотровая площадка уже есть для копытных, верблюдов и для пони, яков. Пользуясь случаем, хочу сказать: нельзя кормить животных. Нельзя трогать животных, гладить животных. Биолог отдела фауны края Восточного Казахстана Юлия Павлиенко

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