Туристам запретили ездить на мопедах на Бали

Власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор Ваян Костер, сообщает Zakon.kz.

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, сообщает Kompas.

По словам Ваяна Костера, на острове зафиксировали череду ДТП, некоторые из них со смертельным исходом. Аварии происходили из-за неосторожной езды со стороны туристов.





"Saya disini 23 tahun!"

Just another entitled bule in Canggu. 💁🏽‍♂️ pic.twitter.com/sQRjfJEXFx — Tukang Sayat Kulit (@akuluka) March 9, 2023

За нарушение нового запрета туристов могут лишить виз. Власти острова предложили иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам.

По их словам, это должно обеспечить качественный и достойный отдых.