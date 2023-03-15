Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туристам запретили ездить на мопедах на Бали

На Бали туристам запретили ездить на мопедах Фото: pixabay
Власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор Ваян Костер, сообщает Zakon.kz.

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, сообщает Kompas.

По словам Ваяна Костера, на острове зафиксировали череду ДТП, некоторые из них со смертельным исходом. Аварии происходили из-за неосторожной езды со стороны туристов.


За нарушение нового запрета туристов могут лишить виз. Власти острова предложили иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам.

По их словам, это должно обеспечить качественный и достойный отдых.

Читайте также

Почему в Австралии такие большие насекомые

Данияр Кунафин
Бали
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления