Власти Бали сделали важное заявление для туристов
Как пишет агентство Antara, туристам рекомендовано соблюдать местные традиции и законы, иначе возможны санкции.
Согласно нововведениям, приезжие обязаны соблюдать дресс-код — одеваться скромно, особенно при посещении религиозных и священных объектов. Также предусмотрены строгие требования к поведению: запрещены ругань, неофициальная трудовая деятельность и предпринимательство без разрешения.
Управляя транспортом, турист должен иметь международные водительские права, а при езде на мотоцикле — обязательно надевать шлем. Кроме того, иностранцам рекомендуется путешествовать по острову только в сопровождении лицензированного гида, знакомого с культурными особенностями региона.
Также уточнен порядок финансовых операций: менять валюту и оплачивать товары или услуги можно только в специальных обменниках и исключительно в национальной валюте. Использование QR-кодов допускается только в рамках официальных систем.
Отдельно подчеркивается запрет на загрязнение окружающей среды, в том числе выброс одноразового пластика. Нарушения новых правил могут повлечь за собой штрафы или судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что Туркестан получил статус духовного и туристского центра.