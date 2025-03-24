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Мир

Власти Бали сделали важное заявление для туристов

Власти Бали, тризм, правила , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 00:08 Фото: pixabay
Власти индонезийской провинции Бали утвердили обновленные правила поведения для иностранных гостей острова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Antara, туристам рекомендовано соблюдать местные традиции и законы, иначе возможны санкции.

Согласно нововведениям, приезжие обязаны соблюдать дресс-код — одеваться скромно, особенно при посещении религиозных и священных объектов. Также предусмотрены строгие требования к поведению: запрещены ругань, неофициальная трудовая деятельность и предпринимательство без разрешения.

Управляя транспортом, турист должен иметь международные водительские права, а при езде на мотоцикле — обязательно надевать шлем. Кроме того, иностранцам рекомендуется путешествовать по острову только в сопровождении лицензированного гида, знакомого с культурными особенностями региона.

Также уточнен порядок финансовых операций: менять валюту и оплачивать товары или услуги можно только в специальных обменниках и исключительно в национальной валюте. Использование QR-кодов допускается только в рамках официальных систем.

Отдельно подчеркивается запрет на загрязнение окружающей среды, в том числе выброс одноразового пластика. Нарушения новых правил могут повлечь за собой штрафы или судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что Туркестан получил статус духовного и туристского центра. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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