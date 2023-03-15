Казахстан будет продавать рыбу европейцам

С 15 марта Европейская комиссия возобновляет процедуру включения казахстанских рыбных предприятий в список компаний, которые имеют право экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза (ЕС). Об этом рассказали в Минсельхозе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее письмо о восстановлении доверия к казахстанской системе ветеринарного контроля направлено в Министерство сельского хозяйства РК.

Теперь отечественных предприятий, у которых будет право экспортировать рыбу в ЕС, станет больше. Список расширится. В реестре – 17 казахстанских компаний.

"Европейская комиссия также направила анкету по меду, который в дальнейшем может быть экспортирован на европейский рынок", – рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

Ранее в Брюсселе министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев встречался с европейскими комиссарами. Он рассказал о том, что Казахстан может стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. Речь шла об экспорте отечественной мясной, молочной, птицеводческой и рыбной продукции в страны Евросоюза.

9 марта стало известно, что в Казахстане планируют ввести запрет на вывоз отдельных видов рыбы.

