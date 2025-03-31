Сможет ли Казахстан обеспечить углем Европу – аналитика угольного экспорта

Европейская комиссия (ЕК) официально разъяснила, что уголь из Казахстана может экспортироваться через порты России, находящиеся под санкциями, в страны Евросоюза и третьи государства, сообщает Zakon.kz.

Это решение стало значимым шагом на фоне глобального энергетического кризиса и стремления Европы диверсифицировать источники энергоресурсов, полагают многие эксперты.

Контекст решения

В конце февраля 2025 года ЕК ввела санкции против российских портов, что вызвало неопределенность в отношении экспорта угля из третьих стран, включая Казахстан. Импортеры опасались принимать суда с казахстанским углем, перегруженным через терминалы, подпадающие под санкции.

Но 20 марта 2025 года Европейская комиссия опубликовала разъяснения, согласно которым уголь, происходящий из третьих стран, не подлежит ограничениям.

"Поскольку торговля углем по-прежнему имеет важное значение для глобальной энергетической безопасности, сделки, связанные с казахстанским углем, также должны считаться освобожденными от ответственности", – говорится в официальном заявлении ЕК.

Роль Казахстана на мировом рынке угля

Казахстан занимает 8-е место в мире по объемам добычи угля. В 2024 году страна произвела более 108,461 млн тонн угля, из которых около 30 млн тонн было экспортировано. Основные направления поставок традиционно включали Россию, Китай и страны СНГ.

Теперь с учетом новых разъяснений ЕК Казахстан получил возможность значительно нарастить экспорт в Европу. По прогнозам экспертов, в 2025 году поставки казахстанского угля в ЕС могут достичь 8-10 млн тонн, что в разы превышает текущие показатели, отмечает аналитический телеграм-канал.

Логистические вызовы

Одним из ключевых препятствий для увеличения экспорта остается логистика. Казахстанский уголь традиционно отправляется через российские порты Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, находящиеся под санкциями. Однако ЕК подтвердила, что эти порты могут использоваться для перевалки угля из третьих стран.

Вместе с тем Казахстан активно ищет альтернативные маршруты. Рассматриваются поставки через порты Каспийского моря с дальнейшей транспортировкой через Турцию и Грузию. Также обсуждается возможность увеличения экспорта через китайские порты.

Конкуренция с Россией

На российском рынке казахстанский уголь уже зарекомендовал себя как конкурентоспособный продукт. Например, в первом месяце 2025 года Казахстан экспортировал 979 тысяч тонн угля (преимущественно энергетического) в Россию, что на 45,5% больше, чем в январе прошлого года. При этом его цена оказалась ниже российской.

Этот ценовой перевес стал решающим фактором для многих российских компаний, которые предпочитают закупать уголь у казахстанских поставщиков. В результате российские производители столкнулись с сокращением спроса и вынуждены искать новые рынки сбыта.

Перспективы для Казахстана

Расширение экспорта в Европу открывает перед Казахстаном новые возможности, считает эксперт Алишер Баянов. Это может стимулировать:

инвестиции в модернизацию шахт;

развитие инфраструктуры;

создание новых рабочих мест.

"Кроме того, Казахстан может укрепить свои позиции на мировом энергетическом рынке, став одним из ключевых поставщиков угля для Европы и Азии. Это, в свою очередь, усилит международное сотрудничество и развитие экономических связей". Алишер Баянов

Однако успех будет зависеть от способности Казахстана преодолеть логистические барьеры, нарастить производственные мощности и обеспечить стабильные поставки. В условиях глобального энергетического кризиса казахстанский уголь может стать важной частью решения проблем Европы, полагает специалист. Кроме этого, Казахстан может успешно поставлять уголь в Юго-Восточную Азию.

"Казахстан увеличил экспорт в Европу в 2023 году после введения запрета на ввоз российского угля. Однако в первой половине 2024 года поставки из Казахстана через российские и латвийские порты сократились на 24% из-за слабого спроса в Европе. Казахстан стал искать потенциальные новые рынки сбыта. В ноябре 2024 года Малайзия начала пробную поставку энергетического угля из Казахстана для электростанций малайзийских компаний Kapa Energy Ventures, Jimah Energy Ventures и Tanjung Bin". Из доклада IEA "Coal – 2024. Analysis and forecast to 2027"

Динамика добычи и экспорта угля в Казахстане

За январь – декабрь 2024 года, по данным Еnergyprom.kz, объем добычи составил 112,6 млн тонн – на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Самым удачным для экспортеров угля стал 2022 год. Как сообщало руководство Управления угольной промышленности Минпрома РК, за этот период иностранным покупателям отправили 32,5 млн тонн топлива, на 3,75 млн тонн больше, чем годом ранее.

По данным журнала "Добывающая промышленность Казахстана", в 2022-2024 годах основными потребителями казахстанского угля стали Россия (крупнейший импортер), Узбекистан, Кыргызстан, Латвия, Польша, Китай, Индия, Израиль, Италия.