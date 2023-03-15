Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев провел заседание Совета Безопасности

Токаев провел заседание Совета Безопасности Фото: akorda.kz
15 марта под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Акорды, в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

Кроме того, заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

"Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению", – говорится в распространяемом сообщении.

Также отмечено, что по итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

14 марта глава государства подписал закон "Об органах военной полиции". Закон направлен на совершенствование деятельности органов военной полиции: в частности, предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

Читайте также

16 марта Токаев полетит в Турцию

Аким Алматинской области представил Токаеву план развития региона до 2030 года

Касым-Жомарт Токаев планирует госвизит в Китай

Анастасия Московчук
Совет безопасности РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления