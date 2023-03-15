Токаев провел заседание Совета Безопасности

15 марта под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Акорды, в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.



Кроме того, заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

"Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению", – говорится в распространяемом сообщении.

Также отмечено, что по итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

14 марта глава государства подписал закон "Об органах военной полиции". Закон направлен на совершенствование деятельности органов военной полиции: в частности, предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.